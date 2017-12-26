Taşerona kadro kapsamında yanlışlıkla kadro alanlar tazminatları geri ödeyecek

Milyonlarca taşeron işçinin gözü kulağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan gelecek haberdeydi. Çalışma Bakanı jülide Sarıeroğlu taşeron işçilere kadronun ne zaman verileceğini açıkladı. Taşerona kadro o tarihte olacak.

Sürekli işçi kadrosu için yani taşeron işçiye kadro için bekleyiş sürüyor. 900 bin kadro verilecek ama şartları sağlayan kadro sahibi olabilecek. 900 binin 450 bini kamu idarelerinde çalışıyor. Diğer yandan da yerel yönetimlerdeki 400 bin kişi için kadro öngörülürek kapsam genişlemiş oldu. Yerel yönetimlere bağlı iktisadi teşekküllerde çalışan 50 bin kişi de kapsama alınınca, kadroya alınacak taşeron işçi sayısı 900 bine ulaştı.

TAŞERON İŞÇİNİN KADRO TARİHİ

4 Aralık ve öncesinde taşeron şirketin çalışanı olan taşeron işçiler, kadroya geçmek için 2 Ocak 2018’den başlamak üzere 10 gün içinde ilgili kuruma başvuruda bulunacak.

Şartları taşıyanların yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınavda başarılı olanların kadroya alınması işlemleri 2 Nisan 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacak.

SULH SÖZLEŞMESİNİ UNUTMAYIN

Taşeron işçilerin kadroya alınabilmesi için daha önce bu konuda açmış oldukları davalardan feragat etmeleri gerekecek. Feragat edildiğine ilişkin belgeyi veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi kuruma verecekler. Ayrıca, sulh sözleşmesi imzalayacaklar.

Feragat edilen davalara veya takiplere ilişkin yargılama giderleri davacı üzerinde bırakılacak. Taraflar üzerinde vekalet ücretine hükmolunmayacak. Hükmedilen vekalet ücretleri tahsil edilmeyecek.

4 ARALIK 2017 TARİHİ ÖNEMLİ

Kadro hakkından, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışan taşeron işçileri yararlanacak. Bunun tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) verilen işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınacak. 4 Aralık’ta çalışıyor olduğu halde daha sonra işten ayrılış bildirgesi verilen taşeron işçiler de kadroya alınacak.

SÖZLEŞMESİ ASKIDA OLANLAR DİKKAT!

4 Aralık 2017 tarihinde doğum, hastalık nedeniyle raporlu veya askerlik nedeniyle sözleşmesi askıda olanlar, askerliğin veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren 10 gün içinde kurumlarına başvuruda bulunmak zorunda.

ÇAĞRI MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLAR DA DAHİL EDİLDİ Mİ?

Kadro hakkından, hizmet alımı bedelinin yüzde 70’i ve üzeri personel harcamalarından oluşan işlerde çalışan taşeron işçiler yararlanacak. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar ‘personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı’ olarak kabul edilmeyecek ve buralarda çalışan kadroya alınmayacak.

KADRO HAKKI YANLIŞLIKLA VERİLENLERE TAZMİNAT YOK

2 Nisan’da kadro süreci tamamlandıktan sonra gerekli şartları taşımadıkları halde kadro hakkından yararlandırıldıkları sonradan tespit edilenler, hiçbir tazminat ödenmeden işten çıkarılacak. Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu haktan yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan ödemeler geri alınacak.

ŞEHİR HASTANELERİNE KADRO

Şehir hastanelerinin açılması dolayısıyla kapatılan veya kapatılacak hastanelerde 160 bin kişi çalışıyor. Bunların bir kısmı 4 Aralık 2017 tarihinden önce kapatıldı. Şehir hastaneleri dolayısıyla daha önce kapatılan hastanelerde çalışan taşeron işçileri de kadro hakkından yararlanacak. Bu işçiler, ihtiyaç duyulan kurumlarda istihdam edilecek.