Son dakika... Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'ndan taşeron işçilere kıdem tazminatıyla ilgili flaş açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Taşeron işçilere kadro düzenlemesine yönelik konuşan Sarıeroğlu şunları söyledi: "Uzun zamandır beklenen düzenleme olması nedeniyle tarihi bir çalışmayla geçen yılı tamamladık. 24 Aralık'ta KHK çıktı. Dün itibariyle emekçi kardeşlerimiz başvurularını vermeye başladı. Çalışmamızı dört aşamada gerçekleştirdik. Taşeron tanımı içinde kamuda kim varsa hepsini dahil etmiş durumdayız. Süre kısıtı koymadan tüm personel alımına dayalı hizmet alımı ihaleleri kapsam içinde. 450 bin kişiyi sürekli işçi kadrosuna alıyoruz. İkinci aşamada belediye, il özel idareleri, belediye şirketlerinde çalışan kardeşlerimizle ilgili. Buradaki rakam da 450 bin. Bu işi gölgelemek adına algı çalışmaları, bilgi kirlilikleri, çalışanların haklarında geriye gidiş varmış gibi gösterilmesi çalışmanın büyüklüğüne gölge düşüremeyecek. Toplamda 1 milyon 20 bin kişi. 4C statüsünü de kaldırıyoruz. En ufak bir aksaklık olmaması için bütün birimlerimizle çalışma içindeyiz."

"İşçilerimizin lehine bir bakış açısı ortaya koyduk" diyen Sarıeroğlu şöyle devam etti: "Haberlerde bir gazetemiz üç kefil şartı diyor. Güvenlik soruşturması arzusuyla olsun diye imza alıyoruz. Şu anda bakanlığın bir sayfası var. Bütün belgeler orada yayınlanmış durumda. Kefil istenmiyor. Kıdem tazminatları yanıyor gibi ifadeler var. Kıdem tazminatı iş kanununda düzenlenmiş bir husus. Biz bu yüzden KHK'da yer vermedik. Son çalıştıkları işyerlerindeki kıdemleri geçecek. Geçmişteki en son çalıştıkları idaredeki süreleri geçiş olduktan sonra dahil edilecek. Kıdem tazminatı hakları saklıdır. Yıllık ücretli izin konusunda kazanılmış haklar saklıdır."