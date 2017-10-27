Son dakika... Çağlayan Adliyesi'ndeki tecavüz davasında gerginlik

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen çocuğun nitelikli cinsel istismarı davasında duruşma sonrası taraflar adliye koridorunda birbirine girdi. Kavga eden taraflara polis ve güvenlik görevlileri müdahale etti.

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