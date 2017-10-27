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    Son dakika... Çağlayan Adliyesi'ndeki tecavüz davasında gerginlik

    Hürriyet Haber
    27.10.2017 - 12:33 | Son Güncelleme:

    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen çocuğun nitelikli cinsel istismarı davasında duruşma sonrası taraflar adliye koridorunda birbirine girdi. Kavga eden taraflara polis ve güvenlik görevlileri müdahale etti.

    Ayrıntılar geliyor... 

    Etiketler: Son dakika , çağlayan adliyesi , Cinsel istismar
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