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    Son dakika... Büyük operasyon... Çok sayıda askere gözaltı kararı...

    Banu ŞEN/ İZMİR
    29.09.2017 - 08:53 | Son Güncelleme:

    İzmir’de, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, sözde mahrem abilerle ankesörlü telefonlardan konuştukları belirlenen 117 muvazzaf askere yönelik 45 ilde operasyon başlatıldı. Çok sayıda subay ve astsubayın gözaltına alındığı belirtildi.

     

    Son dakika... Büyük operasyon... Çok sayıda askere gözaltı kararı...İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışması ile bu sabah saatlerinde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi. İzmir il merkezi, 7 dış ilçe ve 45 değişik ilde başlatılan operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 117 kişi hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi.

    Edinilen bilgiye göre; FETÖ terör örgütü ile mücadele kapsamında askeriye içerisindeki FETÖ mensupları ile mahrem hizmetler sınıfında sözde abilerinin ilgilendiği, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mensuplarını gizliliğe riayet ederek ankesörlü telefonlardan aradığı iddia edildi. 2010 ile 15 Temmuz 2016 darbe girişimi arasında İzmir'de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları arasında yapılan analiz çalışmalarında sözde mahrem abiler tarafından aranan, terör örgütü toplantılarına çağrılan ve talimat verildiği ileri sürülen 268 askeri personelin olduğu, bunların birçoğunun darbe girişimi sonrasında yakalanarak tutuklandığı ancak 117 tanesi hakkında henüz işlem yapılmadığı belirlendi.

    Bu personelden bir kısmının Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay ve Kuvvet Komutanları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma birimlerinde subay/astsubay rütbesinde çok kritik birimlerde muvazzaf olarak görev yaptığı da tespit edildi. Bu doğrultuda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışması ile bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonu başlatıldı. 117 kişi hakkındaki yakalama ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

    Etiketler: İzmir , operasyon , FETÖ
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