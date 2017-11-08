Son dakika... Bursa'da fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var

Bugün saat 11.30 sıralarında Gürsu ilçesindeki organize sanayi bölgesindeki birboya fabrikasında buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada göçük oluştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ekibi ambulanslar sevk edildi. Enkaz yığınına dönen fabrika alanında tam bir can pazarı yaşandı. Harekete geçen ekipler ilk etapta enkaz altından 2 yaralıyı çıkarttı

Ekiplerin çalışmaları sürdükçe bilanço ağırlaştı.



Bölgeye gelip çalışmalar hakkında bilgi alan Bursa Valisi İzzetttin Küçük’ün son açıklamasına göre patlamada 5 işçi yaşamını yitirdi.

Olayda en az 4 işçinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Enkaz altında başka kişilerin olup olmadığına yönelik araştırma sürerken patlamanın etkisiyle çevredeki fabrikalar ve otomobiller de büyük hasar gördü.

Yetkililer olay sırasında buhar kazanın bulunduğu bölümde 9 işçi ve bazı müşterilerin olduğunu söyledi.

Ayrıntılar geliyor