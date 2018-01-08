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    Son dakika... Burak Akın serbest bırakıldı

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 17:53 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz gecesi darbeci askerlere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilip ve madalya ile ödüllendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Ayrıntılar az sonra...

    15 Temmuz gecesi darbeci askerlere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilip ve madalya ile ödüllendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın, “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim olmuştu.

    İddiaya göre, yürütülen bir soruşturmada gözaltına alınma endişesiyle harekete geçen Yüzbaşı Akın, hemen komutanının yanına giderek, "Komutanım FETÖ konusunda sakladığım bir şeyler var" itirafında bulunmuştu.

    Son dakika... Burak Akın serbest bırakıldı

    Durumun ciddiyetini anlayan komutanı da Akın'ı savcılığa yönlendirdi. Yüzbaşı Burak Akın da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek itirafçı oldu. Yüzbaşı Akın'ın 'itirafçı' olarak tutuklanmaktan kurtulmaya çalıştığı öne sürülmüştü. Yüzbaşı Burak Akın'ın FETÖ imamlarının isimlerini verdiği de öne sürülmüştü.

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    Etiketler: FETÖ / PDY soruşturması , KARAR , MAHKEME , son dakika
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