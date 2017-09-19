Bunu yapan patron yandı! Ağır yaptırımlar kapıda

Türkiye ekonomisini milyarlarca liralık zarara uğratan kaçak işçilikle mücadelede yeni bir yol haritası hazırlandı. Son üç yılda kaçak işçi çalıştıran yaklaşık 200 bin işletmeye 1.2 milyar liralık ceza kesildi.

İnşaat sektöründeki tüm aktörler de kayıt altına alınıp birebir izlenecek. Sabah'ın haberine göre, ücret, prim gibi ödemeleri bankalar üzerinden yapmayan firmalara yönelik yaptırımlar ağırlaştırılacak.

İki ayaklı hizmet

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kayıt dışı işçi çalıştırma ihtimali yüksek olan işyerlerini belirlemek için risk analizi yaptıklarını belirterek, iki ayaklı hizmet sunduklarını bildirdi.

Sarıeroğlu, denetimle beraber işverene verilen rehberlik hizmeti ile yükümlülüklerini ve kaçak işçilik konusunda karşılaşacakları yaptırımları anlattıklarını kaydetti.

Teşvik, ihale hakkı yanıyor

SGK, sigortasız işçi çalıştıran işletmelere, kayıtsız çalışan her bir personel için 2 asgari ücret tutarında idari para cezası kesiyor. İşçiyi bir yıl boyunca sigortasız çalıştırdığı tespit edilen işverenlerden bu bir yıl içinde sigortalı adına ödenmesi gereken primlerin tamamı tahsil ediliyor.

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