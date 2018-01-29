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    Son dakika... Bu kez Kandil'de vuruldular...

    Hürriyet Haber
    29.01.2018 - 07:48 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki Zeytin Dalı harekatı devam ederken bu kez Kandil'de karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristleri vurdu.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir.

    Irak Kuzeyi Asos/Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 29 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olmak üzere 11 hedef imha edilmiştir.

    Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

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    Etiketler: TSK , PKK , son dakika
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