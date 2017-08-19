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Son dakika... Bu hafta altın ve borsa kazandırdı

AA
19 Ağustos 2017 - 09:55Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 09:55

Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,22 arttı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,27 değer kazanırken, euro/TL ise yüzde 0,93 değer kaybetti.

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,22 ve altın yüzde 0,27 kazandırırken, avro ise yüzde 0,93 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 110.232,50, en düşük ise 104.939,40 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,22'lik artışla 107.202,43 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,27 artarak 147,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,31 yükselişle 985,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 241,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise değişim göstermedi.

Bu hafta euro yüzde 0,93 değer kaybederek 4,1390 liraya, ABD doları da yüzde 0,45'lik azalışla 3,5230 liraya geriledi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,03 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,10 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,23 ile para piyasası fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,27 arasında gerçekleşti.

Etiketler: borsa , altın , döviz , Döviz kuru
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