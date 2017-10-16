Son dakika... Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Hulusi Akar, Yaşar Güler...

15 Temmuz darbe girişimi sırasında başta Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, dönemin Genelkurmay 2’inci Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın da bulunduğu birçok üst rütbeli komutan darbeci askerler tarafından derdest edilerek, darbenin yönetildiği Akıncı Üssü’ne götürüldü. Komutanlardan Hulusi Akar, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü Komutanı olan eski Tuğgeneral Hakan Evrim’in, Yaşar Güler ise dönemin Akıncı Üssü Harekat Komutanı eski Kurmay Albay Ahmet Özçetin’in odasında tutuldu.



Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın çevresini saran darbeci askerlerin kontrolünde Akıncı üssü'ne getirildiği ana ilişkin görüntüsü güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Akar tam olarak saat 22:35'te kamera kaydına giriyor.





MEHMET DİŞLİ UZUN UZUN TELEFONLA KONUŞUYOR

Hulusi Akar, getirilişi sırasında görüntülere yaklaşık 2 saniye yansıyor. Bu sırada kamera saati 22.35.50. saniyeyi gösteriyor, ancak mahkeme tarafından yapılan tespitlerde, saatin yaklaşık 45 dakika geri olduğu belirlendi. Yani Akar’ın Akıncı Üssü’ne getirilişi saat 23.20 sıralarına denk geliyor. Akar’ın yanında olduğu belirtilen, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ak Partili Şaban Dişli’nin kardeşi dönemin Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dairesi başkanı eski Tümgeneral Mehmet Dişli, Akar’ın getirilişinden yaklaşık 30 dakika sonra kamera saatine göre 23.01 sıralarında odadan çıkıyor. Görüntülere uzun uzun yansıyan Dişli, koridorda yürüyerek telefonla konuşuyor. Akıncı Üssü ve Genelkurmay Çatı davasının sanıklarından Dişli, Akar’ı odasında derdest eden ekibin içinde yer almakla ve kendisine darbe girişimini tebliğ etmekle suçlanıyor. Dişli’nin Akar’a, "Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız. Taburlar, tugaylar yola çıktı. Biraz sonra göreceksiniz" dediği öne sürülmüştü. Dişli, mahkemedeki savunmasında "Komutan beni yanlış anlamış olabilir" demişti.





Yaşar Güler elleri arkadan bağlı bir şekilde bir odaya kapatılıyor. Bir darbecinin daha sonra elinde iple odaya girdiği görülüyor.



YAŞAR GÜLER GÖZÜ BAĞLI KORİDORDA YÜRÜTÜLÜYOR



Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’ndaki odasında emir subayı Mehmet Akkurt ve beraberindeki cuntacı ekip tarafından derdest edilen ve Akıncı’ya götürülürken çıkan çatışmada darbeci emir subayı öldürülen dönemin Genelkurmay 2’inci Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler’in elleri ve gözleri bağlanarak Akıncı Üssü’ne götürülmüştü. Genelkurmaydaki görüntüleri daha önce ortaya çıkın Güler’in, Akıncı Üssü’ndeki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Görüntülerde Güler, 3 darbeci asker tarafından gözleri ve kolları bağlı bir şekilde Akıncı Üssü Karargah binasındaki darbeci Ahmet Özçetin’in odasına sokuluyor. Kamera saatine göre, 23.18 sıralarında görüntülere giren Güler’in hayli bitkin olduğu görülüyor. Yaklaşık 40 saniye görüntüsü olan Güler’in, kamera saati 45 dakika geri olduğu için, 16 Temmuz’un ilk dakikalarında saat 00.03 sıralarında üsse getiriliyor.





Kameraya yansıyan görüntülerde telefonla görüşen kişinin 15 Temmuz sonrasında tutuklanan Tümgeneral Mehmet Dişli olduğu belirtildi.





DARBECİ ASKERLER ODAYA İP GÖTÜRÜYOR

Yaşar Güler’in odaya sokulmasının ardından, yaklaşık üç dakika sonra kamera saatine göre 23.21.07 sıralarında darbeci askerlerden biri elinde iple odaya giriyor.