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    Son Dakika... Brüksel'de askerlere bıçaklı saldırı: 2 yaralı

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 23:03Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 23:03

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 2 askere bıçakla saldıran bir kişinin vurulduğu belirtildi.

    Belçikalı yetkililer, olayın terör ile bağlantısının netlik kazanmadığını söyledi.

    Askerlerin hafif yaralı olduğunu bildiren yetkililer saldırganın ise hayatta olduğunu ancak durumunun kritik seviyede olduğunu açıkladı.

    Belçika devlet televizyonu RTBF, saldırganın 30'lu yaşlarındaki bir Somalili erkek olduğunu ve saldırıdan önce 'Allahu Ekber' diye bağırdığını ileri sürdü.

    İlerleyen dakikalarda konuya ilişkin yetkililerden yapılan açıklamada, saldırganın '30 yaşındaki bir erkek olduğu ve terör aktiviteleriyle bilinen bir şahıs olmadığı' belirtildi.

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: Belçika , Brüksel , bıçaklı saldırı , son dakika
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