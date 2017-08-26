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    Son dakika... Böyle öğrendi... Büyük acı

    Enver Fatih TIKIR (DHA)
    26 Ağustos 2017 - 13:52Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 13:52

    Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki Hüseyin Köse öldü. Acı haberi alınca çalıştığı fabrikadan eve gelen Gökhan Köse ise sinir krizi geçirdi. Acılı baba yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

    Yangın, Merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında oturan Ayfer ve Gökhan Köse çiftinin oturduğu evde bugün meydana geldi. Salondaki kanepede uyuyan oğlu Hüseyin ile televizyon seyreden diğer çocuğu Narin Köse'yi evde bırakan Ayfer Köse komşusuna kısa süreliğine ziyarete gitti. Bu sırada elindeki çakmakla oynayan Narin Köse kardeşinin uyuduğu kanepenin yanmasına neden oldu.  Yangını gören ilk müdahaleyi yapanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri evde bulunan ve dumandan etkilenen Hüseyin Köse ile kardeşini ambulans ile yakında bulunan Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hüseyin Köse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Narin Köse'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.  Acı haberi çalıştığı fabrikada öğrenince eve gelen Gökhan Köse ise sinir krizi geçirdi

    Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

    Son dakika... Böyle öğrendi... Büyük acı

    Etiketler: Bursa , Yangın , acı
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