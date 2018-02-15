Son dakika... Boydak'lara yeni operasyon

Bir yetkili operasyonla ilgili Hürriyet'e şu bilgiyi verdi:

"Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca yapılan inceleme neticesinde 17/25 Aralık 2013 olaylarının akabinde mali bünyesi bozulan müflis Asya Katılım Bankası A.Ş'nin likiditesini iyileştirmek amacıyla FETÖ/PYD terör örgütü üyeleri ve destekçilerine bu bankaya mevduat yapmaları hususunda örgüt lideri tarafından çağrıda bulunulduğu, çağrı üzerine bu amaçla üye ve destekçilerin malum bankaya mevduat yapmaya, hesap açmaya ve bakiye artırmaya başladıkları anlaşılan Boydak Ailesi'nden 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün, ilimiz başta olmak üzere İstanbul ve Ankara'da eşzamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

6 KİŞİ GÖZALTINDA, 3 KİŞİ ARANIYOR

Operasyonda şüpheliler M.E.B, A.B, S.B, İ.B, M.B, Y.B. yakalanarak gözaltına alınmışlar. Firari olan Ş.B, B.B. ve C.F.B.'nin yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir. "

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