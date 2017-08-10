Ünlü ailenin üyeleri duruşmada tek tek savunma yaptı

Kayseri 2’nci Ağır ceza Mahkemesi’nden Pazartesi günüden bu yana devam eden 68 sanıklı FETÖ davasında 60’a yakının tanığın dinlenmesinin ardından davanın sabahki bölümünde savcılık tutuklu Boydakların ve diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Savcılığın talebi üzerine savunma yapan tutuklu sanıklardan Hacı Boydak, Sincan Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada tahliye talebinin olmadığını söyledi.

MEMDUH BOYDAK: SON ANA KADAR AİHM’E GİTMEYECEĞİM

Duruşmada, Boydak Holding eski CEO’su Memduh Boydak ise tutukluluk halinin devamına ilişkin savcının talebi üzerine yaptığı savunmasında son ana kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gitmeyeceğini söyledi. Memduh Boydak, şunları söyledi:

"26 yıl bu ülke için çalıştım. Kayseri’ye bir sürü üniversite kazandırdık. Son ana kadar AİHM’e gitmeyeceğim. Devletimin yargılamasına güveniyorum. Ben suç işlemedim. Yaşanan olay sonrası birçok kişi bize küfür etti. Devletim ve milletim için canımı veririm ama haksız yere saçımdan bir tel alınırsa kimse kusura bakmasın orada dur derim. Abim Hacı Boydak hastadır. Ancak, kendisi hasta olduğu için aklanarak çıkmak istiyor. Cezaevindeki 4 Boydak soyisimli kişi nedeniyle devletin KDV gelirinden dolayı 3 milyar TL zararı vardır. Birileri tarafından günah keçisi seçildik. Ahrette hakkımızı soracağız. Masak raporları evlere şenlik. İnsanların adı başına bela olur muymuş? Gördük ki olurmuş. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Bank Asya için attığım tweetten bahsedildi. Bank Asya’nın kapanması işime gelmiyordu. Ticari kaygı ile bu tweeti attım. Bankanın sahiplerinin cemaat olduğunu bilmiyordum.”

ŞÜKRÜ BOYDAK: GURURUMA DOKUNUYOR

Tutuklu Boydak Holding Eski Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Boydak ise gözyaşları içerisinde yaptığı savunmada “ Dinlenen hiçbir tanık benim terör örgütü üyesi olduğunu söylemedi" dedi. Şükrü Boydak savunmasında şunları söyledi: "Cezaevine girdim ve hafızam sıfırlandı. 35 polis aracının 10 tanesini Boydak ailesi olarak karşıladık. Diğer araçları da saniyecilerimiz aldı. 13 aydır tutukluyum. Ağrılarım var. İlaçlarla ayakta duruyorum. Bir sene önce trilyonluk adamdık. Şimdi mağdur olduk. Bazı medya kuruluşları öküz altında buzağı arıyor. Terör örgütü üyeliği ile yargılanmam gururuma dokunuyor. Bir suçumuz varsa bizi cezalandırın. Bizim suçumuz yok. Hiçbir suçum olmadığı halde evde hapis cezasına bile razıyım.“

Tutuksuz yargılanan Boydak Holding Eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak ise savunmasında “FETÖ hepimizi derin mağduriyetlere bıraktı. Kırmızı kitap meselesi ile ilgili geri çekilmemiz, sadece şahsımın değil tüm Boydak ailesinin duruşudur. İş adamının tarafı devlettir. Boydak ailenin düşüncesi, düzenlediğim basın toplantısı ile söyledim. Bizi devlet ile karşı karşıyaymışız gibi algı yaratılmaya çalışıyorlar. Biz, işimizi, aşımız ön plana aldık” dedi.

Yargılama diğer tutuklu sanıklarının durumlarına ilişkin savunmalarını vermesi için duruşmanın öğleden sonra devam etmesi kararlaştırırken ilerleyen saatlerde tutukluluk durumu ile ara karar verilmesi bekleniyor.

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