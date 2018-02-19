Son dakika... Boydaklar için karar verildi

KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 4 gün önce gözaltına alınan Yusuf, Mehmet Emin, Sami ve İbrahim Boydak, 8 saat süren ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi hâkimliğe çıkarılan Boydaklardan Sami Boydak tutuklanıp cezaevine gönderilirken, Mehmet Emin, Yusuf ve İbrahim Boydak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından mallarına el konulan Boydak ailesinden geçen perşembe günü gözaltına alınan Boydak ailesinden 4 kişinin sorgulama işlemi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde (TEM) tamamlandı. Mehmet Emin, Yusuf, İbrahim ve Sami Boydak kelepçeli olarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabiplik'e getirildi. Şüphelilerin yapılan sağlık muayenelerinin ardından adliyeye gönderildi. Yusuf, Mehmet Emin, Sami ve İbrahim Boydak, 8 saat süren ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi hâkimliğe çıkarılan Boydaklar'dan Sami Boydak tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mehmet Emin, Yusuf ve İbrahim Boydak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan Merve, Sema ve Ayşe Boydak, önceki gün çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikte adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı´nca (MASAK), şüphelilerin 17- 25 Aralık sürecinde, örgüt lideri Fethullah Gülen´in çağrısıyla Asya Katılım Bankası´nın likiditesini iyileştirmek amacıyla para yatırdığının ya da hesap açtırdığının belirlendiği öne sürüldü.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR