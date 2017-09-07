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    Son dakika... Boşandığı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde vuruldu

    Tolga YANIK/KONYA (DHA)
    07.09.2017 - 07:53 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 07:53

    KONYA’da 27 yaşındaki Beyza Acar, boşandığı eşi Hakkı İ. tarafından çocuklarının gözü önünde bacaklarından vuruldu.

    Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Küçük Kovanağzı Caddesi üzerinde meydana geldi. İki çocuğu ile birlikte yaşayan Beyza Acar, eve gelen 4 yıl önce boşandığı eski eşi Hakkı İ. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hakkı İ. yanında getirdiği tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Acar, bacaklarından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beyza Acar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Acar’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

    Olay yerinde inceleme yapan polis çok sayıda boş kovan buldu. Açılan ateş sonucu evin camlarının da kırıldığı görüldü. Acar, polise verdiği ilk ifadesinde, boşandığı eşi Hakkı İ.’nin aralıklarla alkollü olarak evin önüne gelerek kendisini rahatsız ettiğini ve telefonla arayarak da tehdit ettiğini söyledi. Polis, kaçan Hakkı İ.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Etiketler: Konya , Beyza Acar , son dakika
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