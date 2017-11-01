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Son dakika... Borsa İstanbul'dan tarihi rekor

AA
01.11.2017 - 10:14 | Son Güncelleme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 artışla 110.512,91 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 370,31 puan yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla kazandıran yüzde 1,25 ile elektrik oldu.

Dün, genele yayılan alımlarla 7 Eylül'den bu yana ilk defa 110.000 puanın üzerini gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,55 artışla 110.142,60 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirvesi konumundaki 110.531 puanın direnç, 108.000 seviyesinin ise destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Küresel piyasaların bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarını beklediğini ifade eden analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun ise yatırımcıların odak noktasında olduğunu dile getirdi.

Etiketler: borsa , borsa istanbul , borsa istanbul rekor
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