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    Son dakika... Bombalı araç içindeki teröristlerle imha edildi

    AA
    21 Ağustos 2017 - 20:05Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 20:07

    Van şehir merkezinde terör eyleminde kullanılması planlanan bombalı araç, Gürpınar ilçesi kırsalında içindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, kentte yapılan başarılı operasyonlar sonucunda büyük kayıplar veren terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurulduğu bildirildi.
    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "21 Ağustos 2017 tarihinde Gürpınar ilçesi kırsalından, Van il merkezinde eylem yapmak üzere yola çıkan bombalı araç, İl Jandarma
    Komutanlığımız tarafından düzenlenen operasyonla, içerisindeki 2 terör örgütü mensubu ile etkisiz hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin temini için bölgede operasyonlar devam etmektedir." 

    Etiketler: bombalı araç , van , terörist
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