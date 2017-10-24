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    Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem... Bodrum'da da hissedildi

    DHA - AA
    24.10.2017 - 12:55 | Son Güncelleme:

    Ege Denizi’nde saat 12.36’da meydana gelen richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğündeki deprem, Bodrum’da da hissedildi. Kısa süreli korkuya neden olan deprem, hasara yol açmadı. Bodrum'da deprem nedeniyle veliler okullara koştu ve öğle tatilini de fırsat bilip çocuklarını da alarak evlerine döndü.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 12.36’da merkez üssü Ege Denizi’nin Bodrum Akyarlar’ın 10 kilometre açığı olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

     Yerin 19 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bodrum ve çevresinde hissedildi. Kısa süreli korkuya neden olan deprem hasara yol açmadı.

    Ege Denizinde 4.6 büyüklüğünde deprem... Bodrumda da hissedildi

    KORKUP, ÇOCUKLARINI OKULDAN ALDILAR

    AFAD’ın 4.6 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 4.5 olarak açıkladı.

    Deprem, Bodrum’un Yalı Mahallesi’nin yanı sıra ilçe merkezindeki Kumbahçe, Eskiçeşme ve Cevat Şakir mahallelleri ile çevre ilçelerden de hissedildi. Sarsıntı ile birlikte panik yaşanırken, Bodrumlular ev ve işyerlerini terkedip, açık alanlara ve parklara çıktı. Can ve mal kaybı yaşanmazken, Kumbahçe Mahallesi’ndeki Atatürk İlkokulu’na yakın bölgede oturan veliler, okula gelerek öğle tatilini de fırsat bilip, çocuklarını da alarak evlerine döndü.

    Depremi otoparkta çalışırken hisseden İsmail Delice, "Bu kez çok şiddetli sarsıldık. Aralarda küçük sarsıntılar oluyordu ama bu hem şiddetliydi hem de uzun sürdü. Heyecanlandık" dedi.

    BODRUM KAYMAKAMI: OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

    Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Ege Denizi'nde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçede herhangi olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

    Yılmaz, yaptığı açıklamada, depremin artçı olduğunu söyledi.  Depremle ilgili ilçede herhangi sıkıntının yaşanmadığını ifade eden Yılmaz, "Bize gelen olumsuz bir durum yok." diye konuştu.

    TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

    SON DEPREMLER LİSTESİ

    Etiketler: Bodrum'da deprem , son dakika
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