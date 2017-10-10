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    Son dakika... Bodrum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 23:08 | Son Güncelleme:

    Ege Denizi'nde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Bodrum'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

    Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin artçı olduğunu söyledi. Depremle ilgili ilçede herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren Yılmaz, "Şu ana kadar bize intikal eden bir olumsuzluk yok." dedi.

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde saat 22.59'da 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirmişti.
    Bodrum açıklarındaki depremin yaklaşık 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti.

    Etiketler: bodrum , deprem , muğla , son dakika , haber
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