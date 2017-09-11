Son dakika: BM kararı öncesi Kuzey Kore'den ABD'ye sert tehdit!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD öncülüğünde, Kuzey Kore'ye uygulanacak yeni yaptırımlar hakkında bugün yapılacak oylama öncesi, Pyongyang'dan ABD'ye tedit geldi.

Kuzey Kore 3 Eylül'de hidrojen bombası denemesi yaptığını duyurmuş, bu ülkenin 6. nükleer denemesi olmuştu. Oylama öncesi Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hidrojen bombası denemesine katkı yapan nükleer bilimciler ve mühendisler için cumartesi günü yapıldığı belirtilen kutlamaya katıldığını gösteren fotoğraflar yayınladı.

'KUZEY KORE ABD'NİN BEDEL ÖDEYECEĞİNİ GARANTİ EDECEK'

KCNA'nın aktardığına göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de hidrojen bombası denemesinin 'yasal meşru müdaafa önlemi' olduğunu savunarak ABD'yi Pyongyang'a karşı yeni yaptırımlar getirmek amacıyla, BMGK'yı manipüle etmek için 'çılgına dönmekle' suçladı.

Adı açıklanmayan sözcü " ABD nihayet yasa dışı ve adil olmayan sert yaptırımlar tasarısını uydurdu. Kuzey Kore, ABD'nin bedel ödeyeceğini garanti edecek" dedi.

'DÜNYA, ABD'Lİ GANGSTERLERİ NASIL EHLİLLEŞTİRECEĞİMİZE ŞAHİT EDECEK'

'Kuzey Kore'nin alacağı yeni önlemler ABD'nin tarihindeki en büyük acıyı ve ızdırabı yaşamasına neden olacak" diyen sözcü, "Dünya, Kuzey Kore'nin ABD'li gangsterleri tahayyül ettiklerinden daha sert bir dizi eylem ile nasıl ehlilleştireceğine şahit olacak" ifadelerini kullandı.

ABD konu hakkındaki ilk karar taslağında BMGK'dan Kuzey Kore'ye petrol ambargosu uygulamasını, tekstil ürünlerinin ithalatını durdurmasını ve Kim Jong un'a mali yaptırım ve seyahat yasağı getirmesini istiyordu.

Ancak Reuters haber ajansı diplomatik kaynaklara dayandırarak, BMGK'da veto hakkı olan Çin ve Rusya'nın itirazları sonucu ABD'nin taslağı yumuşattığını açıkladı.

Buna göre yeni taslakta Kim Jong un'un kara listeye eklenmesi talebi yer almıyor.

PETROL AMBARGOSUNUN AŞAMALI YAPILMASI TEKLİF EDİLECEK

Tekstil ürünlerinin ithaline yasak talebi geçerliliğini koruruken, petrol ambargosunun 'aşamalı olarak yapılması' teklif ediliyor.

Ayrıca Kuzey Koreli işçilerin ve şüpheli malzeme taşıdığı belirtilen kargo gemilerinin BM tarafından aranması konusunda da bazı tavizler verildiği belirtildi.

Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımların kabul edilmesi için BMGK'nın 9 üyesinin onayı ve 5 daimi üyenin (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) tasarıyı veto etmemesi gerekiyor.