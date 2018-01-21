Son dakika... Bitlis'te çığ düştü! 2 asker şehit, 6 asker yaralı

Bitlis Valiliğinden, Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu 2 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütüne yönelik Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret Tepe bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Kavallı Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.



Operasyon kapsamında bugün saat 12.20 sıralarında Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında görevli personelin üzerine çığ düştüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Çığ düşmesi sonrasında Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz ve Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek şehit olmuş, jandarma uzman çavuşlar Ümit Köse, Eyyüb Alev, Kadir Yaman, Mehmet Ali Dilek, Bülent Kılınç ve Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Koyuncu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır."



Açıklamada, "Yaralı personeller helikopterle Bitlis ve Hizan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Bölgeye helikopter faaliyetiyle AFAD ekibi gönderilmiş olup, arama ve kurtarma faaliyetleri devam etmektedir." denildi.