Son dakika... Bitcoin resmen çakıldı!

On Track Innovations, Riot Blockchain, Digital Power ve ismi değişen Long Blockchain gibi kripto paraya dayalı hisseler, Cuma günü piyasaların açılmasından önceki işlemlerde yüzde 21 kadar düştü. Bitcoin, düşüşünün dördüncü gününe girdi.

Bitcoin, 18 Aralık'ta gelmiş olduğu zirveden yüzde 37 civarında geriledi ve 11 bin 880 dolarlara kadar indi.

Odağını blockchain teknolojisine kaydıracağını duyurarak "Long Island Iced Tea" ismini değiştiren "Long Blockchain", Perşembe günü bu haberin ardından yüzde 183 yükselmişti. Şirket, Cuma günü piyasalar açılmadan önceki işlemlerde yüzde 19 eksideydi.

Goldman Sachs'tan kripto para masası



Dijital para birimlerinde yaşanan bu oynaklık gelecekleri için büyük bir sınav anlamına geliyor.

Oanda Şirketi'nin Asya Pasifik masasının başında olan Stephen Innes, Bloomberg'e yaptığı açıklamada yatırımcıların kripto para birimleri için doğruluk sağlaması yaptıklarını söyledi.

İsviçre bankası UBS ise yaptığı son açıklamada bitcoini 'tarihin en büyük spekülatif balonu' olarak tanımladı.

Kripto paraların güvenilirliği ve geleceği sorgulanırken yatırımlarına devam eden çok sayıda kurum da var.

Goldman Sachs, son olarak bitcoini de içerecek şekilde piyasa kurmak amacıyla kripto para ticaret masası oluşturacak.

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