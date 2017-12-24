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    Son dakika... Bitcoin neden düşüyor

    Hürriyet Haber
    24.12.2017 - 13:18 | Son Güncelleme:

    Bitcoin neden düşüyor? Günlerdir düşüş trendine giren bitcoin yatırımcısını bugün de üzmeye devam ediyor. Dün kaldığı yerden devam eden düşüşün sürmesi beklenirken, bitcoin neden düşüyor sorusu kafaları fazlasıyla karıştırıyor. Peki bitcoin ne kadar? Bitcoin'e yatırım için doğru zaman mı? İşte bitcoin'in son analizi...

    Bitcoin neden düşüyor? Bu soruyu şu sıra sıkça duyar olduk; düşüş trendi devam eden bitcoin bugün öğlen saatlerinde 13 bin 195 dolardan işlem görüyor. Dün 15 bin 400 dolara kadar tırmanan bitcoin'in bir gece 2 bin dolardan fazla değer kaybetmesi ise artık alışık olduğumuz bir tablo halini almaya başladı; zira bitcoin'in ilk büyük düşüşü dün gece yaşanan değer kaybı değil. Daha önce de 20 bin doları bularak rekor kıran bitcoin 11 bin 200 dolara kadar düşerek yatırımcısını fazlasıyla şaşırtmış ve de üzmüştü.

    Ancak bitcoin'in bu denli düşüşünün bir yandan da fırsat olabileceği konuşuluyor. Zira bu düşüşün ardından yükselişe geçmesi ve tekrar 20 bin doları görmesi muhtemel olan bitcoin'in doğru zamanda yatırım yapılmasıyla yatırımcısına ciddi seviyede para kazandırabileceği düşünülüyor. Ancak bunların hepsi birer ihtimal olduğundan, bitcoin'in tekrar 20 bin doları geçeceğini garanti etmek bugünden mümkün değil. Kaldı ki düşüş de yarın ve sonrasında devam edebilir.

    Şimdi isterseniz bitcoin'in  7 günlük tablosuna bakalım ve seyrini görelim:
    Son dakika... Bitcoin neden düşüyor

    Görüldüğü üzere bitcoin dün geceden itibaren tekrar düşüşe geçmiş; bu sabah toparlarken, öğlen saatlerinde ise yine düşüş trendine girmiş.

    Etiketler: bitcoin neden düşüyor , son dakika , son dakika bitcoin neden düşüyor
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