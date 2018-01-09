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    Son dakika! Orta Doğu'da bir ülke daha karıştı! Binlerce kişi sokakta...

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 12:52 | Son Güncelleme:

    Tunus'un bazı kentlerinde yeni fiyat artışlarına tepki amacıyla gösteriler düzenlendi.

    "Kalkınma ve fiyat artışlarının durdurulması" talebinde bulunan Kassarin kentindeki çok sayıda gösterici lastik yakarak kentteki ana yolları trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

    Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkente 150 kilometre mesafedeki Kayravan'da da göstericiler Silyane yolunu trafiğe kapattı, bazı gençler lastik yaktı ve araçlara taş attı.

    Son dakika Orta Doğuda bir ülke daha karıştı Binlerce kişi sokakta...

    El-Mehdiye ilinde Meluliş bölgesinde başlayan gösterilerde bazı ilçeler arasındaki bağlantı yolları trafiğe kapatıldı. Göstericiler hükümete, iş için kaynak sağlama, bölgenin kalkındırılması ve fiyat artışlarının yeniden gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

    Yerel basında ise Kafsa ilinin El-Kıtar bölgesinde bazı göstericilerin ulusal güvenlik merkezine saldırarak yağmaladığı bilgisi paylaşıldı.
    Başkent Tunus'un batısındaki Et-Tadamun Mahallesi'ne bağlı İbn Haldun Caddesi'nde toplanan yüzlerce genç de çöp konteynerleri ile lastikleri ateşe verdi. Güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullanarak bu kişileri dağıtmaya çalıştı.

    Son dakika Orta Doğuda bir ülke daha karıştı Binlerce kişi sokakta...

    Öte yandan, Tunus İçişleri Bakanlığı, yerel basında "Tuburiyye kentinde, güvenlik güçlerinin araçla çarptığı bir göstericinin öldüğü" yönündeki haberleri yalanladı. Bakanlığın internet sitesindeki açıklamada, söz konusu kişinin nefes darlığı sebebiyle acil servise kaldırıldığı, daha sonra başkentteki Er-Rabıta Hastanesine nakledildiği ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, vücudunda herhangi bir çarpma belirtisine rastlanmadığı belirtildi.

    Son dakika Orta Doğuda bir ülke daha karıştı Binlerce kişi sokakta...

    Parlamentoda kabul edilen 2018 Bütçe Kanunu çerçevesinde, bütçedeki açığı azaltmak amacıyla akaryakıt, telekomünikasyon, internet ve kozmetik ürünlerine ek vergi uygulanması kararlaştırılmıştı. Başbakan Yusuf Şahid, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ek vergilerin devletin sübvansiyon sağladığı temel ihtiyaç ürünlerine değil, ithal edilen lüks tüketim mallarına getirildiğini söylemişti.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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