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    Son dakika... Bir istifa daha geliyor

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 12:40 | Son Güncelleme:

    Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un bugün düzenleyeceği basın toplantısında istifa etmesi bekleniyor. Başkan Uğur, bugün saat 17.00'de Avlu Balıkesir Kongre Merkezi'nde kararını açıklayacak.

    Sabah gazetesinin haberine göre, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un bugün düzenleyeceği basın toplantısında istifa etmesi bekleniyor. AK Parti'de istifası beklenen belediye başkanları arasında yer alan Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un bugün kararını açıklayacağı belirtilmişti.

    Uğur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kararımızı Pazartesi günü saat 17.00'de açıklayacağız" demişti. Başkan Uğur, bugün saat 17.00'de Avlu Balıkesir Kongre Merkezi'nde kararını açıklayacak.

     

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    Etiketler: Son dakika , KARAR
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