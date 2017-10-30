Son dakika... Bir istifa daha geliyor

Sabah gazetesinin haberine göre, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un bugün düzenleyeceği basın toplantısında istifa etmesi bekleniyor. AK Parti'de istifası beklenen belediye başkanları arasında yer alan Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un bugün kararını açıklayacağı belirtilmişti.
Uğur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kararımızı Pazartesi günü saat 17.00'de açıklayacağız" demişti. Başkan Uğur, bugün saat 17.00'de Avlu Balıkesir Kongre Merkezi'nde kararını açıklayacak.
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