Son dakika! Bir Avrupa ülkesinden daha Türkiye'ye destek

Almanya Başbakanı Merkel'in, "Türkiye’yle müzakerelerin durumunu AB gündemine taşıyacağız" sözlerine bir liderden daha yanıt geldi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, Türkiye konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel’e karşı durdu. Merkel’e yanıt veren Soini, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soini, “Bir diyalog olması her zaman faydalıdır. Türkiye’de insan hakları konusunda bazı sorunlar olduğunu biliyoruz ama ben müzakereleri durdurma taraftarı değilim” ifadesini kullandı.

Aynı toplantı sonrasında basının karşısına çıkan Estonyalı mevkidaşı da Soini’yi destekledi. Mikser, “Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin AB süreci hakkında bu yıl içerisinde resmi bir karar alınacağını düşünmüyorum” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Yunan basınına konuşmuş ve “Türkiye son aylarda AB'den uzaklaştı ama ipleri koparmaktan kaçınmalıyız” dedi. Perşembe günü yayınlanan röportajda Macron, “Türkiye, Avrupa Birliği'nin önemli bir partneri ve ülke son dönemde endişe verici bir yolda olsa da ilişkiler sağlamlaştırılmalı” demişti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR