MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Son dakika! Bir Avrupa ülkesinden daha Türkiye'ye destek

    Son dakika! Bir Avrupa ülkesinden daha Türkiye'ye destek

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 14:51 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 15:08

    Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye ile müzakeleri AB'nin gündemine taşıyacağız sözlerine Finlandiya Dışişleri Bakanı'ndan yanıt geldi. Sabah da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan "Türkiye ile diyalog sürmeli" açıklaması gelmişti.

    Almanya Başbakanı Merkel'in, "Türkiye’yle müzakerelerin durumunu AB gündemine taşıyacağız" sözlerine bir liderden daha yanıt geldi.

    Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, Türkiye konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel’e karşı durdu. Merkel’e yanıt veren Soini, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Soini, “Bir diyalog olması her zaman faydalıdır. Türkiye’de insan hakları konusunda bazı sorunlar olduğunu biliyoruz ama ben müzakereleri durdurma taraftarı değilim” ifadesini kullandı.

    Aynı toplantı sonrasında basının karşısına çıkan Estonyalı mevkidaşı da Soini’yi destekledi. Mikser, “Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin AB süreci hakkında bu yıl içerisinde resmi bir karar alınacağını düşünmüyorum” dedi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Yunan basınına konuşmuş ve “Türkiye son aylarda AB'den uzaklaştı ama ipleri koparmaktan kaçınmalıyız” dedi. Perşembe günü yayınlanan röportajda Macron, “Türkiye, Avrupa Birliği'nin önemli bir partneri ve ülke son dönemde endişe verici bir yolda olsa da ilişkiler sağlamlaştırılmalı” demişti.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: ALMANYA , FRANSA , AB , Türkiye
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri