PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu ile yandaşlarının başka ülkelerde, farklı zamanlarda gerçekleşen olaylara ilişkin görselleri, harekat kapsamındaymış gibi Türkiye ve dünya kamuoyunu yanıltmak için yürüttükleri kara propaganda üzerine, gerçeklerin ortaya konulduğu bir kampanya gerçekleştirildi.

Sosyal medya üzerinden yürütülen farkındalık çalışmasına, dünyanın pek çok yerinden kısa sürede binlerce destek geldi. #FakeNews etiketiyle yapılan paylaşımlar, Twitter'da en çok konuşulanlar arasında yer buldu. Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya ziyaretinde bir gazetecinin, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı sosyal medyada dolaşıma sokulan kara propaganda ürünü fotoğrafları göstermesi, bu etiket başlığında yapılan paylaşımları daha da artırdı.

8 DİLDE "TUZAĞA DÜŞME" MESAJI

Sosyal medya kullanıcıları, "Zeytin Dalı Harekatı'na karşı yapılan yalan haberlere karşı uyanık olun/farkında olun." mesajı üzerinden Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM) 8 farklı dilde hazırladığı görselleri paylaştı.

#FakeNews etiketiyle paylaşımda bulunanlar, terör örgütlerinin dezenformasyonlarına da sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. Ayrıca hükümet üyesi bakanlar ile dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da İngilizce ve Türkçe mesajlarla kampanyaya katıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Terör yandaşlarının çabalarını boşa çıkarmak, harekatın bölge ve dünya kamuoyu tarafından doğru bilinmesini sağlamak amacıyla Anadolu Ajansı (AA), TRT ve BYEGM uzmanlarınca tespit edilen ve tüm dünyada dezenformasyon içerikli paylaşımlarda kullanılan görsellerin gerçek yer ve zamanlarını gösteren bir çalışma başlatılmıştı.

Söz konusu çalışmada, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar 8 ayrı dilde, "Tuzağa Düşme" mesajıyla "gerçek" ve "dezenformasyon" halleriyle ele alınmıştı.