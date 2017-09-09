Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Bina yanarken herkes canlı yayın için birbiriyle yarıştı

    Bina yanarken herkes canlı yayın için birbiriyle yarıştı

    İHA
    09.09.2017 - 12:37 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 12:37

    Kayseri'de 3 katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tüm binayı saran yangını söndürmek için çalışırken, vatandaşlar da sosyal medyadan canlı yayın yapmak için birbiriyle yarıştı.

    Edinilen bilgiye göre Çorakçılar Mahallesi Kartopu Sokak üzerinde 3 katlı bir binanın alt katında bulunan ikinci el eşya satan dükkanda henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde tüm binayı sararken bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, meraklı kalabalığı uzaklaştırmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri tüm binayı saran yangına müdahale ederken, bazı vatandaşlar binada bulunan tüplerin patlama ihtimalini hiçe sayarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken bina kullanılamaz hale geldi.

    Etiketler: kayseri , yangın , sosyal medya , canlı yayın
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri