Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika... Beyoğlu'nda yangın paniği

    Son dakika... Beyoğlu'nda yangın paniği

    İHA
    27.01.2018 - 12:08 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken mahalle sakinleri camdan seyretti.

    Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Kadı Mehmet Mahallesi Muit Sokak’ta bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Altı katlı binanın çatısından çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Alev alev yanan binanın çatısını vatandaşlar cama çıkarak seyretti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

    Yangını gördükten sonra itfaiyeye ihbar eden Rıfat Can, "Saat 10.00 civarıydı. Baktık. Bacanın dibinden duman tütüyor. Hemen itfaiyeyi aradık. Yarım saat filan oldu. Yarım saattir su sıkmaya çalışıyor. Hortum çalışmıyor. Çatı komple yandı" dedi.

    Etiketler: Beyoğlu yangın , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri