MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Yer: İstanbul, Beyoğlu... Ünlü marketin kasiyeri dehşeti yaşadı

    Yer: İstanbul, Beyoğlu... Ünlü marketin kasiyeri dehşeti yaşadı

    Hasan YILDIRIM - İstanbul/DHA
    01 Ağustos 2017 - 12:26Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 12:27

    Beyoğlu'nda bir ünlü bir market zincirinin şubesi silahlı ve maskeli 2 kişi tarafından soyuldu. Soyguncular kasiyere önce silah doğrulttu sonra onu silah zoruyla depoya kilitleyerek kasada bulunan 15.300 TL'yi alarak otomobille kayıplara karıştı.  O anlar ise güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

    Olay, Kaptanpaşa Mahallesi, Sinan Paşa Yumak Sokak üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Bir otomobil ile markete gelen silahlı, yüzleri maske ellerinde eldiven bulunan 2 soyguncu, görevlileri tabanca ile tehdit etti.

    Silah zoruyla kasayı açtıran soyguncular kasada bulunan 15.300 lirayı alarak kendilerini bekleyen otomobille kaçtı. Market görevlilerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görevlilerden bilgi alan polisler, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

    SOYGUN KAMERADA

    Market soygunu güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, markete gelen silahlı 2 soyguncunun market görevlisini silah zoruyla arka tarafta bulunan ofis bölümüne götürmesi ve paralarla dışarı çıkması görülüyor. Bir soyguncu ise market girişinde silahla nöbet tutuyor.

    Etiketler: Beyoğlu , Market , soygun
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri