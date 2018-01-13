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    Son dakika... Beylikdüzü'nde konteynırda yangın: 3 işçi hayatını kaybetti

    DHA - AA
    13.01.2018 - 07:26 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beylikdüzü'nde kağıt toplayıcılarının kaldığı konteynırda çıkan yangında ikisi Afganistanlı, biri Pakistanlı üç kişi hayatını kaybetti.

    Kavaklı Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde kağıt toplayıcılarının bulunduğu alanda 4 işçinin barındığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Demir saclardan kurulan konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.  Olayda, alevlere uykuda yakalanan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen ikisi Afganistanlı, biri Pakistanlı üç işçi yaşamını yitirdi.  Yaralı kurtulan bir Pakistanlı ise ambulansla götürüldüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
    Güvenlik şeridi çekilen alanda polis ekipleri inceleme yaptı.

    Cesetlerin, savcılık incelemesinin ardından otopsi merkezine götürüleceği öğrenildi.  Görgü tanığı Afganistanlı Seyit İkram, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarının elektrikli sobayı yaktıktan sonra uyuduğunu ancak yangının nasıl çıktığını bilmediklerini ifade etti. Yangında ölen ve yaralanan yabancı uyrukluların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Son dakika... Beylikdüzünde konteynırda yangın: 3 işçi hayatını kaybetti

    Etiketler: Beylikdüzü , kağıt toplayıcısı , konteynır
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