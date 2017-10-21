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    Beyaz TV sunucusu: Gökçek önümüzdeki günlerde istifasını verecek

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 22:03 | Son Güncelleme:

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in yönettiği Beyaz TV'deki bir programın sunucusu Tahir Sarıkaya canlı yayında "Melih Gökçek önümüzdeki günlerde istifasını verecek" dedi.

    İstifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in yönettiği Beyaz TV ekranlarında program yapan Tahir Sarıkaya, canlı yayında Melih Gökçek'in direnmediğini, önümüzdeki günlerde istifasını vereceğini öne sürdü.

    'DİRENDİĞİ YOK'

    Gökçek ile dün telefonda görüştüğünü belirten Sarıkaya, yayında şu ifadeleri kullandı:

    "10 gündür Melih Gökçek hiçbir yere çıkmıyor. 10 gündür Melih Gökçek'le ilgili CHP'li dediler, CHP'ye geçiyor dediler. Meral Akşener'e geçiyor dediler, 10 gündür… Tayyip Erdoğan'la ilgili önemli şeyler çıkaracak, AK Parti'yi kötüleyecek dediler. Dün kendisiyle telefonda konuştum, hepsine gülüp geçiyor sevgili seyirciler. Önümüzdeki günlerde Melih Gökçek de tabii istifasını verecek sevgili seyirciler, direndiği yok."

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    Etiketler: istifa , son dakika
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