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    Son dakika... Beyaz Saray'da kritik görüşme sona erdi

    CANSU ÇAMLIBEL - WASHINGTON - AA
    09.11.2017 - 19:19 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in TSİ 19.08'da Beyaz Saray'da başlayan görüşmesi sona erdi. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından Yıldırım'ın New York'a hareket etmesi bekleniyor.

    Beyaz Saray Roosevelt Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen ve 19.08'de başlayan görüşme, TSİ 20.20'de sona erdi.

    Başbakan Yıldırım'ın New York'ta Andrew Hava Üssü'ne hareket etmesi bekleniyor. 

    Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Başbakan Yıldırım'ın Dışişleri Başdanışmanı Kerim Uras ve diğer yetkililer katıldı.

    Son dakika... Beyaz Sarayda kritik görüşme sona erdi

    YAZILI AÇIKLAMA BEKLENİYOR

    Kritik görüşme sonrasında Başbakan Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Pence açıklama yapmadı. Görüşmeye dair yazılı açıklama bekleniyor.

    Öte yandan, Başbakan Yıldırım bugün New York’ta TSİ 23.45’te CNN’e Fareed Zakaria’ya mülakat verecek. 02.30’da ise BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek olan Yıldırım, 03.15’te Amerikalı yatırımcılarla toplantı yapacak.

     

    Etiketler: binali yıldırım
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