Son dakika... Beyaz Saray'da kritik görüşme sona erdi

Beyaz Saray Roosevelt Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen ve 19.08'de başlayan görüşme, TSİ 20.20'de sona erdi.

Başbakan Yıldırım'ın New York'ta Andrew Hava Üssü'ne hareket etmesi bekleniyor.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Başbakan Yıldırım'ın Dışişleri Başdanışmanı Kerim Uras ve diğer yetkililer katıldı.

YAZILI AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kritik görüşme sonrasında Başbakan Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Pence açıklama yapmadı. Görüşmeye dair yazılı açıklama bekleniyor.

Öte yandan, Başbakan Yıldırım bugün New York’ta TSİ 23.45’te CNN’e Fareed Zakaria’ya mülakat verecek. 02.30’da ise BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek olan Yıldırım, 03.15’te Amerikalı yatırımcılarla toplantı yapacak.