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Hisseleri iki ayda 13 kat artan şirkete SPK operasyonu...

Emre ÖZPEYNİRCİ
09.01.2018 - 09:38 | Son Güncelleme:

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), Hürriyet'in gündeme getirdiği ve son 2 ayda hisse değeri 13 kat artarak 1 milyar doların üzerinde piyasa değeri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Beyaz Filo Kiralama AŞ’ye yönelik yılın ilk operasyonunu yaptı.

SPK, manipülasyon ve işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptıklarına ilişkin makul şüphe olduğu gerekçesiyle 10 kişiye 6 ay işlem yasağı getirdi. BeyazHisseleri iki ayda 13 kat artan şirkete SPK operasyonu...
Filo’nun hisseleri de 6 ay süreyle kredili işlem ve açığa satışa kapatılırken, Borsa İstanbul yönetimi de SPK’nın Beyaz Filo hissesi kararı sonrası, Tera Menkul Değerler’in Beyaz hisselerindeki piyasa yapıcılık faaliyetlerine son verildiğini açıkladı.

Operasyona ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde şu açıklama yer aldı: “Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ (BEYAZ) pay piyasasında 27.09.2017 - 22.12.2017 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; SPK’nın 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPK’nın 128/1-a maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; SPK’nın 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1, 6/1 ve 18/1 maddeleri çerçevesinde."

Doğuş’tan daha büyüğü varmışDoğuş’tan daha büyüğü varmış!

 İşlem Yasağı Getirilen Şahıs/Şirket-MKK Sicil No :
1- Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm AŞ 23919815
2- Sabahattin TURAN   34036392 5/1-6/1
3- Orçun TAŞTAN         39874269 5/1-6/1
4- Seda TURAN           13940023 5/1-6/1
5- Halit MADAKBAŞ    13942824 5/1-6/1
6- Ahmet GENÇLER    22895622 5/1-6/1
7- Vedat COŞKUN       12340313 5/1-6/1
8- Özkan ÖZTÜRK       14142913 5/1-6/1
9- Emrah TÜRKÖZ       24557241 5/1-6/1
10- Mustafa SUNGUR  14224345 5/1-6/1

İşlem Yasağı Süresi: 6 Ay
* BEYAZ pay piyasasında, Borsa’nın 28.12.2017 tarihli işlemlerden itibaren 3 ay süre ile getirdiği brüt takas uygulamasına ek olarak, 09.01.2018 tarihli işlemlerden itibaren 6 ay süreyle...
- Kredili işlem ve açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına...
- Tek fiyat yöntemiyle...”
Hisseleri iki ayda 13 kat artan şirkete SPK operasyonu...
Beyaz Filo hissesinde dikkat çeken hareket

Hisseleri iki ayda 13 kat artan şirkete SPK operasyonu...

TERA MENKUL’E YASAK
Borsa İstanbul’dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) ise şu açıklama yapıldı: “Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.2018 tarihli kararı uyarınca: Borsa İstanbul’un 28.12.2017 tarihli işlemlerden itibaren 3 ay süreyle getirdiği brüt takas uygulamasına ek olarak 09.01.2018 tarihli işlemlerden itibaren 6 ay süreyle BEYAZ.E işlem sırasına kredili işlem ve açığa satış yasağı getirilmiş ve tek fiyat yöntemi uygulamaya alınmıştır. Tek fiyat yöntemi dolayısıyla Borsa İstanbul Pay Piyasası İşleyişine İlişkin Uygulama Usulü Ve Esasları uyarınca BEYAZ.E sırasında Tera Menkul Değerler AŞ tarafından sürdürülen piyasa yapıcılık faaliyetine son verilmiştir.”

O şirket hakkında ilk açıklamaO şirket hakkında ilk açıklama

 

 

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