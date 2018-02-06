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    Son dakika: Beştepe'deki güvenlik toplantısı sona erdi

    DHA
    06.02.2018 - 22:41 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayında bu akşam gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısında Suriyedeki son gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusu ele alındı.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda ulusal güvenlik için de tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele üzerinde duruldu. Beştepede Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve ilgili bürokratların katıldıkları kaydedildi.

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    Etiketler: güvenlik toplantısı , Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , Beştepe , son dakika
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