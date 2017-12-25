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    Son dakika... Beşiktaş’ta yılbaşı kutlamaları iptal edildi

    DHA
    25.12.2017 - 19:02 | Son Güncelleme:

    Beşiktaş Belediyesi’nin 31 Aralık tarihinde Barbaros Meydanı’nda yapmak istediği yılbaşı etkinliğine "Güvenlik" gerekçesiyle Beşiktaş Kaymakamlığı’ndan izin çıkmadı.

    Beşiktaş Belediyesi’nin yılbaşı etkinliğine izin talebine ilişkin Beşiktaş Kaymakamlığı’ndan gönderilen cevap yazısında; 31 Aralık tarihinde 21.00-00.30 saatleri arasında Barbaros Meydanı’nda yılbaşı partisi yapılacağı bildirilerek, bu etkinlik ile ilgili gerekli izin ve yoğun güvenlik önlemlerinin alınmasının istendiği belirtildi.

    Yazın devamında şu ifadelere yer verildi:

    Söz konusu talep ile ilgili olarak ülkemizin bulunduğu şartlar dikkate alındığında provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliğe katılacaklar dahil halkın huzur, güvenlik ve esenliğinin, kamu güvenlik ve düzeninin bozulmasına sebebiyet vereceği, Ayrıca yazınızda belirtmiş olduğunuz alanda Anadolu-Avrupa yakası deniz ulaşımının geçiş hattı ve iskele olması, Fatih-Beyoğlu-Beşiktaş-Mecidiyeköy toplu taşıma hatlarının güzerg?hı ve son durağı olması nedeniyle araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu ve özellikle de 31 Aralık gününün önemi ile birlikte bu alan ve çevresinde bu yoğunluğun daha da artacağı değerlendirildiğinden yapılması planlanan etkinlik herhangi bir müessif olaya meydan vermemek amacıyla uygun görülmemiştir.

     

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    Etiketler: kulama , son dakika , haber
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