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    Son dakika: Beşiktaş Belediye Başkanı görevden alındı

    Hürriyet Haber
    04.01.2018 - 17:48 | Son Güncelleme:

    CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Hazinedar ile birlikte Meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil de görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, Hazinedar'ın görevden alınma gerekçelerini; belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız menfaat temin edilmesi olarak açıkladı. Hazinedar, 2014 yerel seçimlerinde yüzde 77 oranında oy ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de 6 Aralık 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından 'Mülkiye müffetişlerinin raporları ve adli soruşturmalar ve kovuşturmalar nedeniyle' görevinden alınmıştı.

    Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, bugün öğle saatlerinde kameralar karşısına geçerek hakkındaki bir çok iddiayla ilgili açıklama yaparak 'Hakkımda yalan ifadelerle bir soruşturma açıldı. Bunun sonucunda sadece bana değil, eşim ve oğluma da yurt dışı yasağı konuldu' demişti. Hazinedar'ın açıklamalarından yaklaşık 3 saat sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığı duyuruldu.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

    "Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil Anayasanın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 04/01/2018 tarihinde görevden uzaklaştırılmışlardır.

    HAZİNEDAR'IN GÖREVDEN ALINMA GEREKÇESİ

    Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yürütülen soruşturma; ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır.

    Son dakika: Beşiktaş Belediye Başkanı görevden alındı


    MAL VARLIĞINDA CİDDİ ARTIŞ...

    Hüseyin Avni Sipahi’nin Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında, yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmalar dikkate alınmıştır.

    KAYIT DIŞI PARA TRANSFERİNE ARACILIK İDDİASI

    Çetin Kırışgil'in Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında ise kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturma göz önünde bulundurulmuştur.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    2018'DE NELER OLACAK?

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    Etiketler: görevden alma
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