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Son dakika... Benzine zam oranı belli oldu

Hürriyet Haber
08.11.2017 - 09:48 | Son Güncelleme:

Dün benzin fiyatlarında yapılacağı duyurulan zammın tutarı bugün belli oldu.

PÜİS'ten yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 9 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir." denildi.

Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 5,66 TL'ye, İstanbul'da 5.61 TL'ye, İzmir'de ise 5.63 TL'ye çıkacak.

Benzinin ardından motorine de cuma veya cumatesi günü 10-12 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Son dakika... Benzine zam oranı belli oldu

Petrol ve dolarda yaşanan hareketlilik nedeniyle 30 Ekim'de benzine 12 kuruş, motorine de 18 kuruş zam yapılmıştı.

 

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Etiketler: Son dakika , Benzin zammı
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