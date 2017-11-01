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Son dakika... Benzin ve motorinden sonra bir zam daha

Hürriyet Haber
01.11.2017 - 10:07 | Son Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine yapılan zamların ardından bir zam haberi de otogazdan geldi. PÜİS tarafından yapılan açıklamada otogaza 6-7 kuruş zam geleceği belirtildi.

30 Ekim’de vatandaşlar benzine yapılan 12 kuruş ve motorine gelen 17 kuruşluk zamlarla sarsılmıştı. Yapılan zamların ardından İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5.50 TL, motorinin litre fiyatı ise 4.93 TL olmuştu.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU?

Yapılan bu zamların ardından İstanbul'da benzin litre fiyatı 5,38 TL'den, 5,50 TL'ye, motorin litre fiyatı ise 4,76 TL'den, 4,93 TL'ye çıkacak. Ankara'da ise benzin litre fiyatı 5,41 TL'den 5,53 TL'ye, motorin litre fiyatı ise 4,76 TL'den 4,93 TL'ye çıkacak. İzmir'de ise benzin litre fiyatı 5,37 TL'den 5,49 TL'ye, motorin litre fiyatı ise 4,79 TL'den 4,96 TL'ye çıkacak.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklama ile 2 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı otogazda 6-7 kuruş fiyat artışı beklendiği belirtildi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

 

Etiketler: son dakika , benzin fiyatları , otogaz zammı
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