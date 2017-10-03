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    Son dakika...Belediyelere ByLock operasyonu... Çok sayıda gözaltı kararı

    AA
    03.10.2017 - 08:10 | Son Güncelleme:

    FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edilen İstanbul'daki bazı belediyelerde çalışan ve daha önce görev yapmış 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    İstanbul merkezli; Bursa, Düzce, Kocaeli, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa ve Rize illeri olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerine Organize polisi tarafından baskın yapıldı.

    Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görevli İstanbul Cumhuriyet Savcısı Arif Naci Sucuoğlu'nun gerçekleştirdiği operasyonda şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.

    Şüphelilerin telefonlarına örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock'u indirip bir süre kullandıkları iddia edildi.

    Operasyon devam ediyor.

     

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    Etiketler: İBB , Bylock , FETÖ , son dakika
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