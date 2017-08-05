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    Belçikalı Türk Bakan Zuhal Demir'den flaş Türkiye kararı

    Engin Akgürbüz (DHA)
    05 Ağustos 2017 - 12:54Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 14:17

    Belçika hükümetinde Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir olan Türkiye vatandaşlığından çıkmak için harekete geçti.

    Belçika hükümetinde Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanı olan ırkçı N-VA partisi üyesi Zuhal Demir "Atalarımın doğduğu ülkeyi tanıyamaz oldum, aradaki çukur giderek büyüyor. İslam’ın Türk toplumu üzerindeki etkisi, kadın hakları, azınlıkların hakları, demokrasinin gerilemesi, Türkiye’de her şey tersine gidiyor, Türkiye benim için en iyi tatil ülkesi olarak kalacak fakat Türk vatandaşlığı benim için artık uygun olmaktan çıktı" açıklamasını yaptı.

    2 Mart 1980 Belçika doğumlu olan Zuhal Demir avukat diplomasına sahip ve ırkçı Flaman partisi üyesi, 24 şubat 2017 tarihinden beride Belçika hükumetinde "Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanı" olarak görev yapıyor.

    Belçikalı Türk Bakan Zuhal Demirden flaş Türkiye kararı

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    Etiketler: Belçika , Bakan , zuhal demir
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