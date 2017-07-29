Son dakika... Bekir İrtegün serbest bırakıldı

Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı Bylock’u kullandığı iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim olan futbolcu buradaki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda yaklaşık 2 saat ifade veren Bekir İrtegün savcılık tarafından “FETÖ terör örgütüne üye olmak” suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İrtegün’ün hakimlik tarafından evrakları onaylandıktan sonra adliyeden ayrılması bekleniyor.

Ünlü futbolcunun örgütün gizli haberleşme sistemi olan Bylock’u kullandığı iddia edilmişti. Öte yandan hakkında çıkan haberlerden sonra soruşturma savcılığına dilekçe gönderen İrtegün’ün Bylock’u telefonuna kimin yüklediği konusunda bilgi verdiği belirtilmişti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR