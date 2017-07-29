MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Son dakika... Bekir İrtegün serbest bırakıldı

    Son dakika... Bekir İrtegün serbest bırakıldı

    Damla GÜLER-hurriyet.com.tr
    29 Temmuz 2017 - 17:41Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 18:16

    “FETÖ terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla gözaltına alınan eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün savcılık ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

    Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı Bylock’u kullandığı iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim olan futbolcu buradaki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda yaklaşık 2 saat ifade veren Bekir İrtegün savcılık tarafından “FETÖ terör örgütüne üye olmak” suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İrtegün’ün hakimlik tarafından evrakları onaylandıktan sonra adliyeden ayrılması bekleniyor.

    Ünlü futbolcunun örgütün gizli haberleşme sistemi olan Bylock’u kullandığı iddia edilmişti. Öte yandan hakkında çıkan haberlerden sonra soruşturma savcılığına dilekçe gönderen İrtegün’ün Bylock’u telefonuna kimin yüklediği konusunda bilgi verdiği belirtilmişti.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: bekir irtegün , ByLock , FETÖ
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri