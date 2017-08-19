Son dakika... Bayrampaşa'da yangın: Bir kişi öldü, 10 yaralı var

Bayrampaşa Maltepe Mahallesi'nde bulunan Dokumacılar Sanayi Sitesi'ndeki kapı menteşesi üretimi yapan bir işyerinde saat 13.00 sıralarında patlama sonrası yangın çıktı.

Yoğun duman nedeniyle 4 katlı sitede çok sayıda kişi mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti, mahsur kalanlar dışarıya çıkarıldı.

İlk belirlemelere göre 1 kişi ölürken 10 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.