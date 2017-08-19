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    Son dakika... Bayrampaşa'da yangın: Bir kişi öldü, 10 yaralı var

    DHA
    19 Ağustos 2017 - 13:17Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 14:26

    Bayrampaşa'da bir sanayi sitesindeki işyerinde patlama sonrası yangın çıktı. İlk belirlemeler göre 1 kişi öldü, 10 kişide yaralandı.

    Bayrampaşa Maltepe Mahallesi'nde bulunan Dokumacılar Sanayi Sitesi'ndeki kapı menteşesi üretimi yapan bir işyerinde saat 13.00 sıralarında patlama sonrası yangın çıktı.

    Yoğun duman nedeniyle 4 katlı sitede çok sayıda kişi mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti, mahsur kalanlar dışarıya çıkarıldı.

    İlk belirlemelere göre 1 kişi ölürken 10 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Son dakika... Bayrampaşada yangın: Bir kişi öldü, 10 yaralı var

    Etiketler: Bayrampaşa , yangın , yaralı
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