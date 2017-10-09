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    Son dakika... Bayrampaşa’da stadyumda yangın

    DHA
    09.10.2017 - 19:40 | Son Güncelleme:

    Bayrampaşa Belediyesi Stadı ve Spor Tesisleri'nin mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe yol açtı. İçeride antrenman yapan futbolcular antrenörleri tarafından tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

    Yangın, Bayrampaşa Kartaltepe'de bulunan Bayrampaşa Belediyesi Stadı ve Spor Tesisleri'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mutfak bölümünde fritözde kaynatılan yağ bir anda alev alarak yangın çıkardı. Mutfak bölümünü saran yangın üzerine sahada antrenman yapan Kartaltepe spor Süper Amatör U15-16 takımının futbolcuları, antrenörleri tarafından tahliye edilerek stadın dışına çıkarıldı.

    Son dakika... Bayrampaşa’da stadyumda yangın

    Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangında mutfakta maddi hasar meydana geldi.

    Polis ve itfaiyenin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

     

     

    Etiketler: bayrampaşa , yangın , stadyum , istanbul , son dakika , haber
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