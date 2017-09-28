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    Baykal'a kaset kumpasında flaş gelişme

    Özkan ARSLAN (DHA)-AA
    28.09.2017 - 10:33 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 10:39

    CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve bazı MHP'li milletvekillerine ait özel görüntü ve ses kayıtlarını internet ortamında paylaşılmasına yönelik yürütülen, kamuoyunda 'kaset soruşturması' olarak bilenen soruşturma tamamlandı.

    Aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 171 şüpheli hakkında, 'Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Siyasi Hakların Kullanılmasını Engelleme', 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek','Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek', 'Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek', 'Kamu Görevlisinin Sahteciliği', 'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçlarından dava açıldı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede, kaset kumpaslarının, "devlet yönetimini ele geçirme hedefi doğrultusunda siyasi hayatı dizayn etmek isteyen FETÖ tarafından, emniyet istihbarat birimlerinde bulunan örgüt mensuplarının etkin katılımı ve çalışmalarıyla gerçekleştirildiği" belirtildi.

    Etiketler: Deniz Baykal , kaset , kumpas
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