Son dakika: Baykal yeniden ameliyata alındı

Deniz Baykal, beyninde oluşan basınç nedeniyle ameliyat edildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, Baykal’ın son durumu hakkında bugün açıklama yapmıştı. İbiş, "Şu anda kanama yok. O konuda içimiz rahat. Deniz Bey, hem beynin istirahatte tutulması hem yeni beyin hasarlarına karşı koruyucu tedbir olması hem de akciğer fonksiyonları yönünden desteklenmesi nedeniyle şu anda uyutuluyor" demişti.

KAN BİRİKİNTİSİ TEMİZLENDİ

Baykal’ın dün sabahki ameliyatın sonucu yara kenarında oluşan kan birikintisi doktorlar tarafından temizlendi. İşlem, enfeksiyon riskine karşı ameliyathanede yapıldı. Temizleme işleminin ardından Baykal’ın tomografisi çekildi. Tomografi sonuçlarının doktorlar tarafından değerlendirmeye alındığı öğrenildi.

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