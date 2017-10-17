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    Son dakika: Baykal yeniden ameliyata alındı

    ANKARA
    17.10.2017 - 18:38 | Son Güncelleme:

    Baykal'a tedavi gördüğü hastanede 3. operasyon yapıldı... Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın son durumuna ilişkin gün içinde yaptığı açıklamada, 48-72 saat kavramının önemini bir kez daha hatırlatmıştı

    Deniz Baykal, beyninde oluşan basınç nedeniyle ameliyat edildi.

    Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, Baykal’ın son durumu hakkında bugün açıklama yapmıştı. İbiş, "Şu anda kanama yok. O konuda içimiz rahat. Deniz Bey, hem beynin istirahatte tutulması hem yeni beyin hasarlarına karşı koruyucu tedbir olması hem de akciğer fonksiyonları yönünden desteklenmesi nedeniyle şu anda uyutuluyor" demişti.

    KAN BİRİKİNTİSİ TEMİZLENDİ

    Baykal’ın dün sabahki ameliyatın sonucu yara kenarında oluşan kan birikintisi doktorlar tarafından temizlendi. İşlem, enfeksiyon riskine karşı ameliyathanede yapıldı. Temizleme işleminin ardından Baykal’ın tomografisi çekildi. Tomografi sonuçlarının doktorlar tarafından değerlendirmeye alındığı öğrenildi.

     

     

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    Etiketler: son dakika , haber , hastane
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