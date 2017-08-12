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    Son dakika... Batman'da hain tuzak! 2 asker şehit

    AA
    12 Ağustos 2017 - 11:21Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 11:52

    Batman'ın Sason ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

    Sason ilçesi kırsalındaki Kelhasan bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında yola daha önce PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Saldırıda yaralanan 2 asker, müdahaleye rağmen şehit düştü. 

    Son dakika... Batmanda hain tuzak 2 asker şehit

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    Etiketler: Batman , tuzak , PKK , ASKER , Şehit
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