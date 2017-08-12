Son dakika... Batman'da hain tuzak! 2 asker şehit

Sason ilçesi kırsalındaki Kelhasan bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında yola daha önce PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Saldırıda yaralanan 2 asker, müdahaleye rağmen şehit düştü.

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