Son dakika.. Batıdaki cephede bombardıman başladı...

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK, Afrin'in batısındaki operasyon çerçevesinde Cinderes beldesindeki örgüte ait noktaları savaş uçakları ve topçu atışlarıyla vuruyor. Cinderes beldesinde TSK uçaklarının nokta atışları sürerken bölgede konuşlanan ÖSO birlikleri de mevzilerini en uç noktalara taşıyarak "drone"larla keşif çalışmalarına devam ediyor.

Cinderes beldesi, PYD/PKK’nın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bölge olmasının yanı sıra Afrin’e uzanan düz vadi özelliği taşıyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın ilerleyen safhaları açısından Cinderes bölgesindeki gelişmeler önem arz ediyor.

Gece saatlerinde hava ve topçu atışlarıyla vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyonla başlayan harekatın 9. gününde Burseya Dağı ile Afrin'in 5 beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere 18 nokta örgütten kurtarıldı.TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti.

REYHANLI'YA ROKET ATMIŞLARDI

Bugün örgütünün işgali altındaki Afrin'den ateşlenen roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir evin bahçe duvarına isabet etti.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan roket, Fidanlık Mahallesi'ndeki bir evin bahçe duvarına düştü. Patlama nedeniyle çevredeki bazı evlerde hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre yaralananın olmadığı olay nedeniyle bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve itfaiye aracı sevk edildi.