Son dakika... Başkentte muvazzaf askerlere operasyon

Ankara Valiliği, FETÖ/PDY’ye yönelik Ankara merkezli 10 ilde yapılan operasyonlarda 4’ü subay, 5’i astsubay olmak üzere 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca, Ankara merkezli 10 ayrı ilde yapılan operasyonla 4’ü subay, 5’i astsubay, 2’si sivil memur ve 2’si askeri öğrenci olmak üzere 9’u muvazzaf, 4’ü ihraç 13 şüpheli gözaltına alınmıştır” denildi.