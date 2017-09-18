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    Son dakika... Başkentte muvazzaf askerlere operasyon

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 13:45 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 14:02

    Ankara Valiliği: FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nca, Ankara merkezli 10 ilde yapılan operasyonla 4'ü subay, 5'i astsubay, 2'si sivil memur ve 2'si askeri öğrenci olmak üzere 9'u muvazzaf, 4'ü ihraç 13 şüpheli gözaltına alındı.

    Ankara Valiliği, FETÖ/PDY’ye yönelik Ankara merkezli 10 ilde yapılan operasyonlarda 4’ü subay, 5’i astsubay olmak üzere 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca, Ankara merkezli 10 ayrı ilde yapılan operasyonla 4’ü subay, 5’i astsubay, 2’si sivil memur ve 2’si askeri öğrenci olmak üzere 9’u muvazzaf, 4’ü ihraç 13 şüpheli gözaltına alınmıştır” denildi.

    Etiketler: ANKARA , FETÖ , Gözaltı , muvazzaf asker
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